霜降り明星・せいや、粗品が「相方ながら、ちょっとおもろすぎたな、今週は」

お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、12月19日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。「THE W」で審査員を務め、その後、何かと話題になった粗品について「相方ながら、ちょっとおもろすぎたな、今週は」と語った。



番組冒頭、霜降り明星・せいやが「いやもう、話題がすごかった」「ちょっともう、相方ながら、ちょっとおもろすぎたな、今週は。もう毎日なんかバトルが繰り広げられて。しかもすごいスピードで変わっていくから、ちゃんと読んでないとわからんのよ。最近の『ONE PIECE』ぐらい、今誰と誰が戦ってんの？みたいな」と、「THE W」の審査員として話題となった粗品の動向に触れる。



せいやが「全部お笑いやからいいことやし、最高なんですけど。おもろいなあ。（笑い飯・）哲夫さんとバトル」と言うと、粗品は「おもろいやろなぁ。俺も人のが良かったな。マジで。俺かぁ。嫌やなぁ」と嘆きつつ、「めちゃくちゃおもろいし、俺も自分で、絶対哲夫さんの返事は欲しいし、次、俺がなんていうか、もう俺も楽しみやもん」と語った。