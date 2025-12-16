[12.20 オランダ・エールディビジ第17節](ホッフェルトスタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 4 アフメッジャン・カプラン

DF 14 エリ・ダサ

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

MF 30 ブライアン・リンセン

FW 18 小川航基

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

GK 31 ライク・ヤンセ

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 15 イェトロ・ウィレムス

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 21 ロベル

MF 35 サム・デラート

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 塩貝健人

FW 32 ビトー・ファン・クローイ

監督

Dick Schreuder

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 4 板倉滉

DF 15 ユーリ・バース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 10 オスカル・グロフ

FW 11 ミカ・ゴドツ

控え

GK 22 レムコ・パスフェール

GK 52 P. Reverson

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 46 L. Jetten

MF 8 ケネス・テイラー

MF 21 ブランコ・バンデンボーメン

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります