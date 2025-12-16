NECvsアヤックス スタメン発表
[12.20 オランダ・エールディビジ第17節](ホッフェルトスタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 14 エリ・ダサ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
MF 30 ブライアン・リンセン
FW 18 小川航基
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 21 ロベル
MF 35 サム・デラート
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 塩貝健人
FW 32 ビトー・ファン・クローイ
監督
Dick Schreuder
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 10 オスカル・グロフ
FW 11 ミカ・ゴドツ
控え
GK 22 レムコ・パスフェール
GK 52 P. Reverson
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 46 L. Jetten
MF 8 ケネス・テイラー
MF 21 ブランコ・バンデンボーメン
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります