プロ・リーグ 25/26の第19節 ウェステルローとラ・ルビエールの試合が、12月21日02:15にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、トマス・ファンデンケイブス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ティエリ・ルトンダ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ラ・ルビエールの選手によるオウンゴールによりウェステルローが先制。

ここで前半が終了。1-0とウェステルローがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラ・ルビエールは後半の頭から2人が交代。オーウェン・メイズ（MF）、ティエリ・ルトンダ（DF）に代わりジョエル・イト（MF）、ノラン・ジロ（DF）がピッチに入る。

67分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジェリー・アフリイェ（FW）からギンド（FW）に交代した。

68分、ウェステルローが選手交代を行う。トマス・ファンデンケイブス（MF）からアデダイアー・メブデ（FW）に交代した。

78分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。サミュエル・グレット（MF）、ダリオ・ベナビデス（DF）に代わりセク・シディベ（FW）、マキシム・パウ（MF）がピッチに入る。

81分、ウェステルローが選手交代を行う。ナチョ・フェリ（FW）に代わりキアン・ファーセン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の88分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ノラン・ジロ（DF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90分ウェステルローが逆転。ドギュチャン・ハルポラット（MF）のアシストからアデダイアー・メブデ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もウェステルローの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ウェステルローが2-1で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し90+2分までプレーした。77分にイエローカードを受けている。

2025-12-21 04:21:09 更新