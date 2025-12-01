ラ・リーガ 25/26の第17節 オサスナとアラベスの試合が、12月21日02:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはアブデ・レバッハ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カレベ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アラベスは後半の頭から2人が交代。アブデ・レバッハ（FW）、カレベ（MF）に代わりカルレス・アレーニャ（MF）、カルロス・ビセンテ（FW）がピッチに入る。

69分、オサスナは同時に2人を交代。ルーベン・ガルシア（FW）、バランタン・ロジェ（DF）に代わりキケ・バルハ（FW）、イニゴ・アルギビデ（FW）がピッチに入る。

72分、ついに均衡が崩れる。オサスナのアンテ・ブディミル（FW）がゴールが生まれオサスナが先制する。

77分、アラベスが選手交代を行う。パブロ・イバニェス（MF）からBuenadicha Aitor Manasに交代した。

81分オサスナに貴重な追加点が入る。アンテ・ブディミル（FW）がPKを決めて2-0。2点差に広げる。

85分、オサスナは同時に2人を交代。アベル・ブレトーネス（MF）、アンテ・ブディミル（FW）に代わりフアン・クルス（DF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

89分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からアシエル・オサンベラ（MF）に交代した。

90分、アラベスが選手交代を行う。デニス・スアレス（MF）からジョン・グリディ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分オサスナが追加点。ラウル・ガルシア（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、オサスナが3-0で勝利した。

なお、オサスナは74分にアレハンドロ・カテナ（DF）、76分にアベル・ブレトーネス（MF）に、またアラベスは61分にビクトル・パラダ（DF）、74分にカルレス・アレーニャ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

