SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日の5日目にトライアル2nd3走目が行われ、きょう21日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが決まった。青木一訓記者担当の「超イイ値」はパワー自慢の西山貴浩（38＝福岡）に託した。

何度、規格外のエンジンパワーを見せられたか。14号機の力はまだまだこんなもんじゃない。住之江でピット担当をして2カ月。このバケモノ機のポテンシャルを引き出せれば、西山は金冠をつかめるはずだ。もっと出せる、もっとどん欲に調整はできる。潜在能力を呼び覚ませ！！極限の状態でこそ、このお化けエンジンの力が目覚めるだろう。

「出足に全振りして僕仕様になっています。リングを入れて、いい足になっていますね。良くなってきましたよ」

いよいよ頂上決戦を前に14号機のエンジンパワーを引き出してきた。行き足の延長でスリット後にグングン加速していくことだろう。臨戦態勢は整った。ここまでノーヒットの我が超イイ値に光りをもたらしてくれそうだ。

今年は7月徳山オーシャンカップでついにSG初戴冠。欠けていたSG覇者としての“箔（はく）”が加わった。レーサーとしての貫禄も十分で光り輝いている。

「ここまで来たらスタートを行き切れるかどうか。スローは完ぺきに見えているし、キレキレですよ。いい緊張感で研ぎ澄まされています。大丈夫」

さあ、ファイナル決戦でも強心臓っぷりを発揮して全速でスリットを駆け抜けてみせる。迷うことは一切ない。3号艇だけに赤鬼と化して“大笑い”といく。

【青木の買い目】3コースから圧倒的なパワーで内枠両者に圧力をかける。そこから展開を見据えて角度良く切れ味鋭くハンドルへ。＜3＞＜2＞、＜3＞＜1＞、＜3＞＜4＞流し。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）先日、退職された宮謙太郎大先輩が記者席にあいさつに来られた。元気そうで何より。はなむけに舟券を的中させたい。