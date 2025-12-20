SG「第40回グランプリ」と並行開催のボートレース住之江SG「グランプリシリーズ」は20日の8〜10Rで準優勝戦が行われ、きょう21日の最終日11Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

昨年の住之江GP覇者・毒島が、シリーズ初Vへ王手をかけた。今年は5月と6月にF。それでも下半期にも稼いで貫禄を示した。“SG10冠”は目前だ。磯部は「人気も実力も実績も誠と言えば毒島ですけど、機力だったら磯部かな思うんで」。入魂のハンドルを繰り出す。22年大村GPシリーズがSG初Vの宮地は“シリーズ2冠”を目指す。SG6冠の井口は、準優で新田との師弟対決を制して2着。「思い切ったターン」で浮上を狙う。新開はSG初優出の勢いを駆る。山田はシリーズ2度目の優出で“SG初V”を狙う。

＜1＞毒島誠 バランスが取れて良くなっていたかなと思います。スタートの見え方は悪くないです。タイトルだけじゃなくてB2になっても一生懸命走るので、そこを見ていただけたら。

＜2＞磯部誠 足はまっすぐ系。スタートはスローの方が分かっています。

＜3＞宮地元輝 もうひとつかみしたら、スタートもしやすいし離れも出るしターンもいい感じになって、全部が二重丸になると思う。

＜4＞新開航 プロペラを叩いてターン回りは良くなっていました。少し直線寄りも考えて調整したいです。

＜5＞山田康二 ターン回りは乗りやすいし、住之江にしては進んでいます。

＜6＞井口佳典 バランスが取れて悪くないと思う。合っていたと思います。