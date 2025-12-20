LUNA SEA・SUGIZO「僕が運転する車とバイクとの接触事故」報告、公演延期
ロックバンド・LUNA SEAは12月20日、公式サイトを更新し、ギタリストのSUGIZO（56歳）が、運転する車でバイクとの接触事故を起こしたことを報告。予定していた公演の延期を案内している。
公式サイトに掲載された「皆様へ大事なお知らせ」では、SUGIZOから「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」と事故を報告。
そして「このような中、12月23日のLUNA SEA有明アリーナ公演をできないと判断し、延期させていただくこととしました。皆様にはご心配をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。今後もこの件について誠実に、真摯に対応してまいります。皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪した。
また、LUNA SEAのメンバー一同として「この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したとの報告を受けました。お相手の方の一日も早い回復を、メンバー 一同、心よりお祈り申し上げます。この事態を重く受け止め、12月23日に予定しておりました公演につきましては、メンバー、スタッフと協議の上、開催を延期とする判断をさせていただきました。楽しみにしてくれていたファンのみんなには、残念な思いをさせてしまい大変申し訳なく思っています。併せて関係者の皆様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」などとコメントしている。
