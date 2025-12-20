お笑いトリオ「青色1号」が20日に放送されたTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）に出演。メンバーの仮屋そうめん（34）の妻が仮屋のことを好きすぎるあまり作ったものが明かされてスタジオは衝撃に包まれた。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。その中で36位にランクインした青色1号。

今年の「キングオブコント2025」で決勝に進出するなど期待のトリオ。MCのバナナマン・設楽統が「アンケートで、かなり多かった声で、仮屋そうめんが“みんな変なやつだ”っていうのにアンケートが集中したらしい」とアンケート内容を明かした。

続けて「相方から見たら変なの?」と聞くと、カミムラが「仮屋の奥さんの方が変で」と返した。まさかの返しにスタジオが「えっ…?」とザワつく中、「仮屋のことが好きすぎて…ライブハウスを作っちゃった」と明かされた。

「えー?」と再度驚いたスタジオだったが、実際のライブハウスの写真が映し出されると「えーー!?」「凄っ…」「ちゃんとしてる」と衝撃を受けた。席数60席の本格的なライブハウスにMCのくりぃむしちゅー・有田哲平は「えっ…本当に?」と仰天していた。

仮屋は「中野に…一から」と答えた。だが、「鍵開けとか鍵閉めとか僕がやってるんですよ」と管理人を任されているとし「今日もこの後、鍵閉めにいかなきゃいけない。なるべく早くこれを終わりたい」と伝えて笑いを誘った。