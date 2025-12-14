キンプリ永瀬廉、WEST.に50TA（狩野英孝）コラボ羨ましがられる 友達からは「早く頂きたい」【「STARRING」プレミアナイト】
【モデルプレス＝2025/12/21】King ＆ Princeが12月20日、7thアルバム「STARRING」（12月24日リリース）発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を東京・新宿歌舞伎町にて開催。イベント前に囲み取材を応じ、50TA（狩野英孝）とのコラボについて語った。
【写真】キンプリ、雨の歌舞伎町に降臨 ファン歓声
16thシングル「HEART」、17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、リード曲「Theater」など全12曲が収録される本アルバムのテーマは“映画”。King ＆ Princeの2人が一からコンセプトを考えた。収録曲を架空の映画館で上映される映画に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）も2人が務め、音楽と映画への愛が詰まったアルバムとなっている。
そして収録曲「希望の丘」は50TAから楽曲提供。13日の「ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが！！」（テレビ朝日系）にて制作過程やKing ＆ Princeによる初パフォーマンスが放送された。
異色コラボはもちろんのこと、50TAらしさ全開の歌詞を2人が歌う姿は注目を集め、特に「差し上げます」「頂きます」というファンとの振り付きコール＆レスポンスが大きな話題に。SNS上では「クセになる」「頭から離れない」「早くライブで一緒にやりたい」「コンサートでやったら絶対楽しい」などと反響が殺到した。
今回の囲み取材で改めてこのコラボについて聞かれると、永瀬廉は「50TAさんの楽曲は本当に僕らが期待していた以上のものというか、さすが『音楽界の革命児』50TAさんの曲だなと感じざるを得ないような楽曲で」とコメント。周囲からも反響が多数寄せられたそうで、「『めっちゃ良いね、あの曲！』『羨ましいわ！』みたいにWEST.の方々から言っていただいたり、友達からも『早く頂きたい』みたいなメールをいただいたりとか、それぐらいあの曲もみんなの元に届いていて、早く“頂きたがっている”人たちが多いんだなと実感しました」とユーモアを交えて語った。
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）は「最初に楽曲を聞かせていただいたときに大爆笑したのとともに感動して。J-POPの歌詞で『差し上げます』『頂きます』ってなかったじゃないですか。『なんだこれは！』って思って。でも1曲を通すとなんかどんどん深く感じてくるというか、『気付いていない当たり前の幸せもたくさんあるよね』みたいな」と衝撃を受けたと同時にさまざまな感情になったと告白。「そんな歌詞を書けて、さらにちょっとグッときたり、でも笑顔になれる、ハッピーな気持ちになれる楽曲作りができるというのが、本当にセンスのある方だなと思って」と50TAへの尊敬も明かし、「日本中の方々とコール＆レスポンスしまくりたいなと思っています」とファンの前でのパフォーマンスに期待を寄せた。（modelpress編集部）
