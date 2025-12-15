King ＆ Prince“今年の漢字”発表 永瀬廉は「鮪」、高橋海人は「照」【囲み取材全文・後編／「STARRING」プレミアナイト】
【モデルプレス＝2025/12/21】King ＆ Princeが12月20日、7thアルバム「STARRING」（12月24日リリース）発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を東京・新宿歌舞伎町にて開催。イベント前に囲み取材を応じ、2025年を振り返った。【囲み取材全文・後編】
― 今年はすごく忙しかったと思いますが、振り返ってどんな1年でしたか？
永瀬廉：2024年に「来年King ＆ Princeどんな感じですか？」みたいな質問を受けたときに、「本当にファンの方々にサプライズが多い1年になる」と答えたんですが、その宣言通りの1年になりました。ディズニーさんとコラボさせていただいたり、タイアップの曲もいっぱい出させてもらったり、花火をやったり（「King ＆ Princeとうちあげ花火2025」）、ライブをやったり、本当に1年中飽きさせることのないような活動をできたんじゃないかなと。そしてたくさんファンの方々と会えたので、King ＆ Princeとしても手応えや充実感のある1年間だったなと思います。
― 来年はどのような年にしたいですか？
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）：ぶちかましたいですね。もちろん作品やライブでは毎回“前回を超える”というか、毎回King ＆ Princeの中のトップ、自分たちの中の最高到達点を更新していかないといけないなと思っているんですけど、来年考えていることも準備していることもたくさんありますし、みなさんをまた驚かせることができるものが揃っているので、これに自分たちが本気で取り組んで、思いっきりぶつかっていくだけだなと。あとは体調には気を付けて頑張りたいなと思います。
― 2025年は大躍進の1年になりましたが、それぞれ今年1年を漢字1文字で表すと？
永瀬：（年末恒例の質問を受けて）来ました！！
（回答に悩む）
永瀬：じゃあ…「魚」で。
（会場がざわつく）
高橋：「魚」！？なんで、どうしたの？
永瀬：魚というかマグロイメージだったんですけど、今年は本当に1回も止まってないなと。ずっと泳ぎ続ける。
高橋：そういうことか。
（「鮪（マグロ）」という漢字もあるという声が上がる）
永瀬：あ、確かにマグロの漢字ありますね！じゃあ「鮪」で！“魚”に有名の“有”の「鮪」で。なんか泳ぎ続けた上に、良い餌食べて脂も乗ってみたいな（笑）。
高橋：確かに。
永瀬：結構良くない？
高橋：今釣り上げられたら絶好だよね（笑）。
永瀬：今釣ったらめちゃめちゃ美味しい（笑）。なので「鮪」ですね。
― 高橋さんはいかがでしょうか？
高橋：難しいですね、漢字1文字。僕はう〜ん（悩む）……「照れる」って漢字ないですよね？
（永瀬や会場各所から「ある」とツッコまれる）
高橋：あ、あるわ！あ、書いたことありました。
永瀬：岩本照くん（Snow Man）の「照」じゃない？
高橋：あっ、そうだ！照くんのあれだ。「照」ですかね。今回廉とこうやって向き合って照れたというのはもちろんあるんですけど、なんか……。（報道陣に向けて）今めちゃくちゃ頑張って、良い話にしようとしてるので。たくさんの人たちに支えられてというか…ちょっと難しいかな？（良い話に）持っていくのは。
（会場で笑いが起きる）
高橋：でも自分がちょっと今年体調崩しちゃったこともあったりして、いろいろな人に支えられて、なんかKing ＆ Princeでいること自体は照れることがなくなったというか。「ありがたいな」「堂々としよう」「楽しもう」って思ったので、みんなの前に立って何かパフォーマンスすることに対しての自信と覚悟みたいなものがついたので、これから照れることはないなと思いました。なので今年“照れ納め”ということで、「照」でお願いします（笑）。
16thシングル「HEART」、17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、リード曲「Theater」など全12曲が収録される本アルバムのテーマは“映画”。King ＆ Princeの2人が一からコンセプトを考えた。収録曲を架空の映画館で上映される映画に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）も2人が務め、音楽と映画への愛が詰まったアルバムとなっている。（modelpress編集部）
◆King ＆ Prince、2025年は"宣言通りの年"に
◆永瀬廉＆高橋海人、"今年の漢字"聞かれ珍回答
◆King ＆ Prince 7thアルバム「STARRING」
16thシングル「HEART」、17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、リード曲「Theater」など全12曲が収録される本アルバムのテーマは“映画”。King ＆ Princeの2人が一からコンセプトを考えた。収録曲を架空の映画館で上映される映画に見立て、ポスター・特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）も2人が務め、音楽と映画への愛が詰まったアルバムとなっている。（modelpress編集部）
