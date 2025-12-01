セリエA 25/26の第16節 ラツィオとクレモネーゼの試合が、12月21日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはペドロ（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、デニス・ヨンセン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、ラツィオは同時に2人を交代。マティアス・ベシノ（MF）、ペドロ（FW）に代わりルダ・ベライアヌ（MF）、タイアニ・ノスリン（FW）がピッチに入る。

69分、クレモネーゼは同時に2人を交代。フランチェスコ・フォリーノ（DF）、アルベルト・グラッシ（MF）に代わりフェデリコ・チェッケリーニ（DF）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）がピッチに入る。

76分、クレモネーゼは同時に2人を交代。フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、デニス・ヨンセン（FW）に代わりアントニオ・ サナブリア（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）がピッチに入る。

82分、ラツィオが選手交代を行う。ルカ・ペレグリーニ（DF）からマヌエル・ラッツァーリ（MF）に交代した。

88分、クレモネーゼが選手交代を行う。トンマーゾ・バルビエリ（DF）からロマーノ・フロリアーニ（DF）に交代した。

90+4分にクレモネーゼのフェデリコ・チェッケリーニ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ラツィオは38分にペドロ（FW）、77分にアレッシオ・ロマニョーリ（DF）、79分にマテオ・ゲンドゥジ（MF）、90+2分にマリオ・ヒラ（DF）に、またクレモネーゼは43分にアルベルト・グラッシ（MF）、68分にトンマーゾ・バルビエリ（DF）、81分にジュゼッペ・ペツェッラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 04:00:50 更新