King＆Princeが20日、東京・歌舞伎町のシネシティ広場で7枚目のアルバム「STARRING」（24日発売）の発売記念イベントを行った。

アルバムのテーマ「映画」にちなみ開催。アルバム予約者から抽選で選ばれた約720人が参加した。リード曲「Theater」が流れる中、約40メートルのレッドカーペットを観客に手を振りながら歩いた。永瀬廉（26）は「当初の想像より規模がでかい」と語り「海人と歩けることが凄くうれしい。ファンの皆さまに囲まれて興奮気味の歩き方になりました」。目の前の新宿TOHOビルのテラスに設置されたゴジラヘッドにも見守られ、郄橋海人（26）は「俺らのことガン見してるね！」と目を輝かせた。

アルバムは収録曲の内11曲の世界観を反映したポスターや特報映像が制作されるなど濃密な作品となった。中でも「Theater」はすでにSNS総再生回数1億回超えと大反響。永瀬は「普段僕らの音楽を聴いたことがない人にも届いている感覚がある」と手応えを語った。

今年は新体制初のドームツアーやミッキーマウスとのコラボレーションなど多岐にわたる活動でティアラ（ファンの総称）を楽しませた。永瀬は「ファンの方々にいろんな意味の衝撃を与えられた」と振り返り、漢字一文字で「鮪（まぐろ）」と表現。「1回も止まらず、ずっと泳ぎ続けた。脂ものって今釣られたらめちゃめちゃおいしい」とユーモラスに話した。

来年はアルバムを引っ提げた4大ドームツアーでスタートを切る。郄橋は「（来年は）ぶちかましたい。来年考えてることも準備していることもたくさんありますし、皆さんをまた驚かすことができるものがそろっている」と“予告”。永瀬は「今年以上のことをしていかなアカンなと、身が引き締まる思い。ご期待ください」と気合。来年もスター街道を突き進む。