King＆Princeが20日、都内で新作アルバム「STARRING」発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を開催し、個人的今年の漢字を発表した。以下はイベント前の囲み取材一問一答。（一部抜粋）

−今年1年を振り返り

永瀬 2024年に「来年どうしたいか」を質問されたら、ファンの方にサプライズが多いと答えていて、宣伝通りの1年になったというか。ディズニーさんとコラボさせていただいたり、花火やったり、ライブやったり。一年中飽きさせることのない活動ができたんじゃないかなと。ファンの方々とたくさん会えた1年だったので、手応えと充実感のある1年でした。

−来年に向けては

盒供，屬舛ましたいですね。毎回King＆Princeの中の最高到達点を更新していかないといけないなと思っているんですけど、来年考えていることも準備していることもたくさんありますし、皆さんを驚かすことができるものがそろっているので、自分たちが本気で取り組んで、思いっきりぶつかっていくだけだなと思います。後は体調にも気を付けて頑張りたいです。

−2025年を漢字1文字で表すなら

永瀬 魚で。

盒供，覆鵑如どうしたの？

永瀬 魚って言ったらマグロのイメージだったんですけど、本当に1回も止まってないなというか、ずっと泳ぎ続けた。あ、マグロって漢字ありますね。魚に有名の有で「鮪」で。泳ぎ続けた上に、良いエサ食べて脂も乗ってるみたいな。

盒供〆Ｄ爐蠑紊欧蕕譴燭蘋箙イ世茲諭

永瀬 なので「鮪」で。

−盒兇気鵑

盒供‐箸譴襪辰憧岨ないですよね。（会場から「あります」と声が飛び）あ、あるか。書いたことありました。

永瀬 （Snow Man）岩本照君の「照」だよ。

盒供ー分がちょっと体調を崩したこともあったりして、いろんな人に支えられて。King＆Princeでいること自体は照れることがなくなったというか、ありがたいなと思ったし堂々としていようと思ったし、楽しもうと思いました。みんなの前に立って、パフォーマンスすることに対しての自信と覚悟が付いたので、これから照れることはないなと。今年、照れ納めということで。

◆STARRING グループ7枚目のアルバム。映画をテーマに、架空の映画の主題歌に見立てた全12曲を収録。うち11曲にポスター、特報映像を制作するなど細部まで作り込まれた作品となった。今月24日発売。