King ＆ Prince高橋海人、永瀬廉の“気づき”に大照れ「よく気づきました。さすがだね」
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が20日、東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で開催された「King & Prince 7th Album『STARRING』リリース記念プレミアイベント『STARRING』プレミアナイト」に登壇。イベント前に囲み取材に応じた。
【別カット】囲み取材に参加したKing & Prince
24日に発売となるニューアルバム『STARRING』は“映画”をコンセプトにした作品となっており、収録曲を主題歌とした架空の映画、特報のポスターを制作したという意欲作。取材では、2人が仲むつまじくこの撮影について語っていたが途中、永瀬が「楽しかったよね？」と高橋に同意を求めて顔をのぞくと、何かに気づいた様子。
永瀬は話をさえぎって、唐突に「あれ？髪切った？」と高橋に問いかけ。報道陣から笑いが起こる中、高橋は「よく気付いたね。ちょっとすいて、ほんの少し整えただけなんだけど」と少し照れた様子で返答。永瀬は「ちょっと皆さん、髪切りました、彼。今日のために」と粒だててアピールすると、高橋は「いいですよ、ちょっと恥ずかしい。人のためにとかいうと恥ずかしい」と大照れ。
そして「すごい。よく気づきました。さすがだね」と、永瀬の観察力を褒めると、永瀬も「びっくりした。ありがとうございます。すいません、ちょっと驚いてしまって」と、進行を止めてしまったことに恐縮していた。
このイベントは、ニューアルバム『STARRING』のコンセプトである“映画”にちなみ、架空の映画館で上映される【映画】に見立てた楽曲11作品分の特報と、ここでしか見られない特報メイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会とレッドカーペットイベントに参加できるスペシャルなもの。会場にはアルバムを予約し、イベントに応募した人のなかから抽選で選ばれた約720人が参加した。
