King ＆ Prince永瀬廉、“今年の漢字”は「魚」→「鮪」 「1回も止まってないなと」
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が20日、東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で開催された「King & Prince 7th Album『STARRING』リリース記念プレミアイベント『STARRING』プレミアナイト」に登壇。イベント前に囲み取材に応じた。
【別カット】囲み取材に参加したKing & Prince
24日に“映画”をコンセプトとしたニューアルバム『STARRING』をリリース。このイベントは、“映画”にちなみ、架空の映画館で上映される【映画】に見立てた楽曲11作品分の特報と、ここでしか見られない特報メイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会とレッドカーペットイベントに参加できるスペシャルな企画。
本作のリリース準備をはじめ、個々での映画など多忙を極める2人に報道陣から、年末恒例の「今年1年を漢字一文字で表すとしたら」という質問が。永瀬は「来ました！」と予想していたように受け、「『魚』で」と回答。高橋が「魚？」と驚く中、永瀬は「魚＝マグロのイメージなんですけど」と前置きをしたうえで、「もう本当に、1回も止まってないなと。ずっと泳ぎ続ける…と説明したところで、「マグロ、（漢字で）あるっすね。確かに。じゃあ『鮪』で」と変更。「泳ぎ続けた上に、いいエサ食べて、脂も乗って」と自身を説明。高橋も「そういうことか」と納得し、「今釣り上げられたら、絶好だよね」と同意。永瀬も「今めちゃめちゃおいしいな」とまとめていた。
一方、高橋は「照」。その理由について「前に立って何かパフォーマンスすることに対しての自信と覚悟みたいなものがついたので、これから照れることはないなと思いました。なので今年、照れ納めっていうことで『照』でお願いします」と明かした。
