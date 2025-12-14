久保建英が“プロ初”ヘディング弾→サポーターに謝罪&同僚へのメッセージ!! 迫真の裏抜け連発で大車輪の存在感も…暫定指揮官の采配裏目に劇的ドロー
[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ 1-1 ソシエダ]
ラ・リーガは20日、第17節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはレバンテと1-1で引き分けた。右ウイングで先発した久保は前半アディショナルタイム1分、左からのクロスに反応し、プロキャリア初のヘディング弾を記録。開幕節以来の今季2ゴール目となる先制点を奪った。久保はその後も圧倒的な存在感を見せていたが、久保が後半45分に退いた直後に劇的なPK被弾。最下位相手に痛い引き分けとなった。
前節終了後にセルヒオ・フランシスコ前監督が退任し、ジョン・アンソテギ暫定監督のもとで再スタートを切っているソシエダ。初陣のコパ・デル・レイ3回戦エルデンセ戦(◯2-1)を経て臨んだラ・リーガ新体制初戦で、久保は圧巻のハイパフォーマンスを見せた。
まずは前半17分、左CKのこぼれ球をペナルティエリア右で拾うと、うまく持ち替えて右足シュート。枠を捉えながらも相手にブロックされたが、良いフィーリングを見せた。その後はオフ・ザ・ボールの動きで次々とチャンスメイクに尽力。果敢なスプリントでボックス内に走り込んだ同22分の場面ではMFパブロ・マリンのスルーパスがDFマヌ・サンチェスにカットされ、チャンスには繋がらなかったが、最近の試合では見られなかった良いフリーランだった。
さらに久保は前半23分、今度は右サイドをドリブルで攻め込むと、ボックス内右に絶妙なスルーパス。これに負傷明けのFWミケル・オヤルサバルが反応した。オヤルサバルの右足フィニッシュは惜しくも左に外れ、ゴール前に走り込んでいたMFゴンサロ・ゲデスが頭を抱える形となったが、久保の良いチャンスメイクから決定機が生まれた。
そんな久保はこの日、後方の味方がボールを持った際に背後へのスプリントを積極的に繰り出す姿が目立った。前半34分、右SBアリツ・エルストンドのロングフィードに抜け出し、ゴール前に折り返した場面はオフサイドになったものの、同39分にもMFジョン・ゴロチャテギがボールを持った際に猛スピードで右サイドをスプリント。ボールを持たない時でも攻撃の迫力を見せていた。
すると前半アディショナルタイム1分、この積極的な姿勢が結果につながった。ソシエダはオヤルサバルの献身的なプレスバックでボールを奪うと、左サイドをG・ゲデスが駆け上がり、その間に久保がボックス内右へ侵入。ゲデスの右足クロスが高い軌道で入ると、久保は見事なジャンピングヘッドで合わせ、ふわりとした軌道でゴール左隅に押し込んだ。
久保はこれが開幕節バレンシア戦(△1-1)以来となる今季2ゴール目。プロキャリア通算45ゴール目にして初となるヘディングでのゴールとなった。久保はゴール直後、敵地に集まったサポーターに手を合わせるジェスチャーを見せ、不調が続いた今季のチーム状況への謝意を表現。さらに「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE(頑張っていこう!僕たちは共にある)」と記されたTシャツを見せた。現地メディアによると、健康問題を抱えているクラブの栄養士イオン・ゴメス氏に捧げるメッセージだったという。
そのまま試合は1-0で後半へ。ソシエダはやや劣勢に回る形となったが、後半10分のMFパブロ・マルティネスのシュートをGKアレックス・レミロが阻むなど、守備陣が落ち着いて耐え凌ぐ。同12分にはオヤルサバルがカウンターのチャンスを迎え、久保はフリーで右サイドを駆け上がっていたが、パスは出ずに決定機に至らなかった。
後半19分にはまたしても久保が縦へのスプリントを仕掛けると、エルストンドからのロングフィードが入り、右CKを獲得。劣勢の中でもダイナミックな姿勢が光った。さらに同34分、久保が右の大外でMFアルセン・ザハリャンからのロングフィードを受け、カットインを仕掛けると、ペナルティエリア外から左足一閃。豪快なシュートはGKマシュー・ライアンに阻まれたが、9月に負った足首捻挫からの順調な回復を印象付けるワンシーンだった。
さらに久保は後半42分、右大外でパスを受けて長い距離のクロスを上げると、これがピンポイントでペナルティエリア内のオヤルサバルへ。だが、オヤルサバルは負傷明けでの長時間出場の疲れもあってか、うまく合わせられず、決定機を活かすことができなかった。そして後半45分、久保はオヤルサバルとともにピッチを退いた。
するとアンソテギ暫定監督によるこの采配が大きく裏目に出た。後半アディショナルタイム2分、久保に代わって出場したFWアルカイツ・マリエスクレーナが守備に回ると、ボックス内にドリブルで侵入してきたMFカルロス・アルバレスを手で掴んで倒し、PKを献上。このPKをDFアドリアン・デ・ラ・フエンテに決められ、ソシエダは1-1の同点に追いつかれた。
その後はソシエダがなんとか勝ち越しを狙ったものの、そのままタイムアップ。久保のゴールで先制したソシエダは3連敗を脱出しながらも、目の前に届きかけていた白星を土壇場で逃し、年内最終戦を引き分けで終えた。
ラ・リーガは20日、第17節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはレバンテと1-1で引き分けた。右ウイングで先発した久保は前半アディショナルタイム1分、左からのクロスに反応し、プロキャリア初のヘディング弾を記録。開幕節以来の今季2ゴール目となる先制点を奪った。久保はその後も圧倒的な存在感を見せていたが、久保が後半45分に退いた直後に劇的なPK被弾。最下位相手に痛い引き分けとなった。
まずは前半17分、左CKのこぼれ球をペナルティエリア右で拾うと、うまく持ち替えて右足シュート。枠を捉えながらも相手にブロックされたが、良いフィーリングを見せた。その後はオフ・ザ・ボールの動きで次々とチャンスメイクに尽力。果敢なスプリントでボックス内に走り込んだ同22分の場面ではMFパブロ・マリンのスルーパスがDFマヌ・サンチェスにカットされ、チャンスには繋がらなかったが、最近の試合では見られなかった良いフリーランだった。
さらに久保は前半23分、今度は右サイドをドリブルで攻め込むと、ボックス内右に絶妙なスルーパス。これに負傷明けのFWミケル・オヤルサバルが反応した。オヤルサバルの右足フィニッシュは惜しくも左に外れ、ゴール前に走り込んでいたMFゴンサロ・ゲデスが頭を抱える形となったが、久保の良いチャンスメイクから決定機が生まれた。
そんな久保はこの日、後方の味方がボールを持った際に背後へのスプリントを積極的に繰り出す姿が目立った。前半34分、右SBアリツ・エルストンドのロングフィードに抜け出し、ゴール前に折り返した場面はオフサイドになったものの、同39分にもMFジョン・ゴロチャテギがボールを持った際に猛スピードで右サイドをスプリント。ボールを持たない時でも攻撃の迫力を見せていた。
すると前半アディショナルタイム1分、この積極的な姿勢が結果につながった。ソシエダはオヤルサバルの献身的なプレスバックでボールを奪うと、左サイドをG・ゲデスが駆け上がり、その間に久保がボックス内右へ侵入。ゲデスの右足クロスが高い軌道で入ると、久保は見事なジャンピングヘッドで合わせ、ふわりとした軌道でゴール左隅に押し込んだ。
久保はこれが開幕節バレンシア戦(△1-1)以来となる今季2ゴール目。プロキャリア通算45ゴール目にして初となるヘディングでのゴールとなった。久保はゴール直後、敵地に集まったサポーターに手を合わせるジェスチャーを見せ、不調が続いた今季のチーム状況への謝意を表現。さらに「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE(頑張っていこう!僕たちは共にある)」と記されたTシャツを見せた。現地メディアによると、健康問題を抱えているクラブの栄養士イオン・ゴメス氏に捧げるメッセージだったという。
そのまま試合は1-0で後半へ。ソシエダはやや劣勢に回る形となったが、後半10分のMFパブロ・マルティネスのシュートをGKアレックス・レミロが阻むなど、守備陣が落ち着いて耐え凌ぐ。同12分にはオヤルサバルがカウンターのチャンスを迎え、久保はフリーで右サイドを駆け上がっていたが、パスは出ずに決定機に至らなかった。
後半19分にはまたしても久保が縦へのスプリントを仕掛けると、エルストンドからのロングフィードが入り、右CKを獲得。劣勢の中でもダイナミックな姿勢が光った。さらに同34分、久保が右の大外でMFアルセン・ザハリャンからのロングフィードを受け、カットインを仕掛けると、ペナルティエリア外から左足一閃。豪快なシュートはGKマシュー・ライアンに阻まれたが、9月に負った足首捻挫からの順調な回復を印象付けるワンシーンだった。
さらに久保は後半42分、右大外でパスを受けて長い距離のクロスを上げると、これがピンポイントでペナルティエリア内のオヤルサバルへ。だが、オヤルサバルは負傷明けでの長時間出場の疲れもあってか、うまく合わせられず、決定機を活かすことができなかった。そして後半45分、久保はオヤルサバルとともにピッチを退いた。
するとアンソテギ暫定監督によるこの采配が大きく裏目に出た。後半アディショナルタイム2分、久保に代わって出場したFWアルカイツ・マリエスクレーナが守備に回ると、ボックス内にドリブルで侵入してきたMFカルロス・アルバレスを手で掴んで倒し、PKを献上。このPKをDFアドリアン・デ・ラ・フエンテに決められ、ソシエダは1-1の同点に追いつかれた。
その後はソシエダがなんとか勝ち越しを狙ったものの、そのままタイムアップ。久保のゴールで先制したソシエダは3連敗を脱出しながらも、目の前に届きかけていた白星を土壇場で逃し、年内最終戦を引き分けで終えた。