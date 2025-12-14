[12.20 プレミアリーグ第17節 ブライトン 0-0 サンダーランド]

　ブライトンは20日、プレミアリーグ第17節でサンダーランドと対戦して0-0で引き分けた。前節復帰したMF三笘薫は今回も後半19分から途中出場し、ボールを受ける回数は多かったものの決定機を演出するには至らなかった。

　3試合未勝利のブライトンは前節先発だったDFルイス・ダンクとDFヤン・ポール・ファン・ヘッケのCBコンビを変更。ダンクは累積警告で出場停止でファン・ヘッケはベンチスタートとなり、DFオリビエ・ボスカリとDFディエゴ・コッポラの2CBになった。

　前半は両チームとも決め手に欠いて0-0で終了。ブライトンはスコアレスで折り返した後半開始1分、DFオマル・アルデレーテにクロスを頭で合わせられたが、GKバルト・フェルブルッヘンがスーパーセーブで死守して立ち上がりの失点を回避した。

　その後はMFヤシン・アヤリやMFブラヤン・グルダがミドルシュートでゴールを狙う場面を作ったが、いずれも枠には飛ばなかった。すると後半19分、三笘がMFマキシム・デ・クーパーとの交代でピッチに入った。

　三笘は後半25分、DFノルディ・ムキエレと左サイド深くでマッチアップ。後方を見てから縦に仕掛け、左足でクロスを上げると見せかけて切り返すと右足で再び切り返して相手を揺さぶる。そこから縦に持ち出してもう一度切り返したが、ここはムキエレに軍配が上がって突破はできなかった。

　後半31分には三笘がMFジェームズ・ミルナーのスルーパスでペナルティエリア左に入り込み、マイナス方向へパス。DFフェルディ・カディオールがダイレクトで合わせるも相手DFにブロックされた。

　ブライトンはその後押し込んだものの、決定機を作るには至らずタイムアップ。4試合未勝利と白星から遠ざかっている。