ボッテガ・ヴェネタ、新作ウォレットコレクションを発売　2025年最後の“最強開運日”に向けて

「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、一粒万倍日と天赦日に加え、天恩日と甲子の日が重なる2025年最後の“最強開運日”である12月21日に向けて、新作のウォレットコレクションを発売した。全国のボッテガ・ヴェネタ店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。

新作は、カードスロット6つと札入れ、ファスナー付きコインパースを備えた「イントレチャート スモール 二つ折りウォレット」（10万5600〜11万6600円）と、アイコニックなノットディテールをあしらった「ソルティス スモール 二つ折りウォレット」（12万4300円）の2型をラインナップ。イントレチャート スモール 二つ折りウォレットは、アイコニックなグリーンカラー「ジャングル」をはじめ、ゴールドやシルバー、内側にコントラストカラーを配したモデルなど、多様なバリエーションを揃えている。

加えて、最強開運日やホリデーシーズンに向けて、ストアでは定番のコンパクトウォレットやジップアラウンドウォレット、カードケースなども用意。また一部のレザーアイテムには、エンボス加工でアルファベット刻印を施すパーソナライゼーションサービスも行っている。

