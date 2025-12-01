エールディヴィジ 25/26の第17節 ヘラクレス・アルメロとヘーレンフェインの試合が、12月21日00:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）、マリオ・エンゲルス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

55分に試合が動く。ヘーレンフェインのディラン・ベンテ（FW）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

62分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ルカ・クレノビッチ（FW）からトリスタン・ファンヒルスト（FW）に交代した。

63分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。リンゴ・メールフェルト（MF）からマクサンス・リベラ（MF）に交代した。

73分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。トーマス・ブランズ（MF）からヤン・ジャンブーレク（MF）に交代した。

77分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。バシリオス・ザガリティス（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

79分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。バシリオス・ザガリティス（DF）からフリスティアン・ペトロフ（DF）に交代した。

86分、ヘーレンフェインは同時に3人を交代。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）、ディラン・ベンテ（FW）、サム・カーステン（DF）に代わりアムリショ・ファンアクセルドンヘン（FW）、バーツラフ・セイク（FW）、ニコライ・ホップランド（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分ヘーレンフェインが追加点。マクサンス・リベラ（MF）がPKで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが0-3で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは67分にマイク・テビーリク（DF）に、またヘーレンフェインは24分にディラン・ベンテ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 02:40:57 更新