ガバッと羽織るだけ！【ZARA】40・50代の上品見え♡「グレー系コート」

重くなりすぎず、きちんと見えも狙えるグレー。上品で落ち着いた雰囲気もあり、大人世代の冬コーデにもぴったりのカラーです。そこで今回は、40・50代女性に似合う上品な「グレー系コート」を【ZARA（ザラ）】からピックアップ。きれいなシルエットやさりげなく個性を感じるこだわりのデザインが、羽織るだけでおしゃれな印象にしてくれそうです。

ビッグボタンがアクセントのショートコート

【ZARA】「ソフトボタンコート」\6,010（税込・セール価格）

明るいグレーのショートコートは、胸元に付いた大きなボタンがアクセント。ボタンが中心ではなく左側に付いているのもポイントで、サマ見えを狙えるデザインです。前を閉じればすっきりと上品に、ボタンを外してラフに羽織るとゆるくカーブを描くようなラインに。立体的で存在感があり、取り入れるだけで冬コーデを新鮮に見せてくれそうです。

品よくまとまるダブルボタンコート

【ZARA】「ソフトダブルブレストコート」\2,510（税込・セール価格）

ベーシックな形のグレーコート。ダブルボタンが上品な印象で、きちんと感のあるスタイルにもマッチします。襟元がすっきりしているので、マフラーなど首回りのおしゃれも楽しみやすいデザイン。腰回りをさりげなくカバーできそうな着丈も魅力。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

コーデュロイ襟がポイントのハンサムコート

【ZARA】「ワックスフィニッシュ コーデュロイカラー トレンチコート」\9,590（税込・セール価格）

すっきりとした縦ラインが印象的なロングコート。カジュアルな生地感と襟元のコーデュロイ素材がポイントで、羽織るだけでスタイリッシュな印象に見せてくれそう。ハンサムな雰囲気が漂うデザインですが、ロング丈でほんのり上品さもプラス。さりげなく個性が光り、こなれた雰囲気を演出してくれそうです。

濃いグレーがシックで上品なロングコート

【ZARA】「ソフトオーバーサイズコート」\13,590（税込）

濃いめのグレーが上品さを引き立てるロングコート。シンプルでベーシックな形のコートも、長めの丈感で大人っぽい雰囲気に。きれいめに着られるデザインなので、通勤やきちんとした場面にも活躍しそう。ほどよくゆとりのあるシルエットで、ニットなど厚手のトップスの上に羽織りやすいのも嬉しいポイント。大きめの襟は少し立てて、かっこいい印象に仕上げるのもよさそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N