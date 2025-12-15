大阪・関西万博で発信したメッセージをどう語り継ぎ、目に見える形で残していくか、「万博レガシー（遺産）」の行方が注目されている。

「NOT FOR SALE」大阪・関西万博ウクライナパビリオンの思い、100年後も セレモニーにはウクライナ・日本両国関係者が多数駆けつけた〈2025年12月18日 神戸市中央区・在神戸ウクライナ名誉領事館（神戸学院大学港島キャンは内）〉

こうした中、大阪・関西万博のウクライナパビリオンの展示物の一部が神戸学院大学（本部・神戸市中央区）に寄贈され、12月18日にセレモニーが行われた。

これらは同大学のポートアイランド第2キャンパスで常設展示され、来年（2026年）1月から一般公開される（要予約）。

ウクライナパビリオンでは、特に支援に力を注いだ「世界の5人の友人」と表現

神戸学院大学は2024年10月、在神戸ウクライナ名誉領事館を開設。関西での2国間の文化・学術交流の拠点としても知られる。 名誉領事を務める同大学の岡部芳彦教授が万博会期中、同館館長だったインナ・イリナ氏に提案して実現した。

ロシアによる軍事侵攻から4年近く経つ。万博でウクライナパビリオンは「NOT FOR SALE（非売品）」をテーマとし、 自由や民主主義などの価値は売り渡すことができないものだと主張した。

大阪・関西万博ウクライナパビリオンは、複数の国が共同で利用する“共同館”形式で出展〈2025年5月28日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

「NOT FOR SALE」というコンセプトのもと、展示されるものの“無言の叫び”が高い共感を呼んだ

パビリオンには最新のIT技術を使い、戦時下の人々の生活を知ることができる展示物や、戦時下でも活動を続ける企業が生産した品々、反戦デモで使われた言論の自由を表す拡声機、戦争に巻き込まれた子どもの犠牲を物語る玩具などが並び、強いメッセージが反響を呼んだ。

今回の展示は、 ロシア軍との戦闘で使われた兵士のヘルメットや家庭用品、銃弾痕が残るホームセキュリティーシステムの操作盤など6点が中心。

サプライズでウクライナ難民を支援するギタリスト・SUGIZOさんら世界の5人にちなんだオブジェ（手前）も並んだ

ウクライナの人々の“耐え忍ぶ”力を表現し、 ひとつひとつにストーリーを感じるものとなっている。この日は新たに、万博で展示されていたウクライナ支援国を象徴するバイオリンのオブジェなどの展示品やパビリオンにかけられていた旗も寄贈された。

インナ・イリナ氏はセレモニーで、「展示に新たな命が吹き込まれた。ウクライナ国民が民主主義のために戦っていることを感じてほしい」とあいさつ。

名誉領事・岡部教授は「50年後、100年後の人たちにも、こういう戦争があったんだということを伝え続けるための永久展示。戦時下でウクライナの人々がどのように生きていたのか、世界中の人たちに見ていただきたい」と訴えた。



岡部教授は2024年12月、ウクライナが万博開幕目前に参加を表明した際、当時同国の第1副首相兼経済大臣だったスヴィリデンコ首相に大阪で同行するなど献身的に関わった経緯があり、メッセージにもおのずと力がこもる。

岡部名誉総領事と思いをかみしめ合うナタリアさん（写真左）とヴィクトリアさん（同中央）

セレモニーには、2022年6月26日。軍事侵攻から約4か月後に首都キーウから避難してきたファッション・デザイナーのナタリア・ゴロドさんと、一人娘の高校2年・ヴィクトリアさんの姿も。

ナタリアさんは数年来、ラジオ関西の取材に平和への思いを訴え続ける。

この日も、「大切なのは、私たちがウクライナを愛する気持ち。激しい戦いが続く祖国を案じると、涙が止まらないが、こうした展示が語るメッセージを発信することが、今、ウクライナとしての最大限できることだ」と前を向く。

ウクライナへ2012年から毎年訪ね、音楽を通して文化交流を続ける歌手のOno Akiさん（写真右）がウクライナパビリオンのミニチュアを作成、寄贈 イリナ氏は喜びの表情で受け取った

観覧には予約が必要。



問い合わせは、在神戸ウクライナ名誉領事館 電話078‐385‐4146（水〜金曜日の10時〜17時）