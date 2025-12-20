ハーランド2発でウェストハム粉砕 シティがアーセナル抜いて暫定首位浮上！
プレミアリーグ第17節マンチェスター・シティ対ウェストハムの一戦が行われた。
ホームのシティはリーグ4連勝中。この試合に勝利すれば、暫定でアーセナルを抜いて首位に立つ。一方のウェストハムの5戦勝ちなし。最後の白星は第11節バーンリー戦までさかのぼる必要がある。
5分、いきなり試合が動く。左サイドからフィル・フォーデンがクロスを挙げ、ボックス内のアーリング・ハーランドがシュート。一度は防がれるも、こぼれ球に反応し、押し込んだ。
後半開始直後、ウェストハムにビッグチャンス。敵陣深くでボールを奪い、フレディ・ポッツがシュートを放つも、GKジャンルイジ・ドンナルンマが立ちはだかる。
シティは後半3人を交代。チェルキ、ラインデルス、ニコ・ゴンザレスを下げ、アブドゥコディル・クサノフが右SB、リコ・ルイスとマテウス・ヌネスがMF、サビーニョが右サイドに入った。
すると、そのヌネスのスルーパスにサビーニョが反応。中央のルイスと繋いで、最後はハーランドがフィニッシュ。チーム3点目を挙げた。
ハーランドはこれが今季19ゴール目、得点ランキングの首位をひた走る。
その後はスコア動かず3-0でシティの快勝。後半は若手を起用するなど、充実したゲームとなった。これで暫定首位浮上に。
シティ 3-0 ウェストハム
5分 ハーランド
38分 ラインデルス
69分 ハーランド
