プレミアリーグ第17節マンチェスター・シティ対ウェストハムの一戦が行われた。



ホームのシティはリーグ4連勝中。この試合に勝利すれば、暫定でアーセナルを抜いて首位に立つ。一方のウェストハムの5戦勝ちなし。最後の白星は第11節バーンリー戦までさかのぼる必要がある。



5分、いきなり試合が動く。左サイドからフィル・フォーデンがクロスを挙げ、ボックス内のアーリング・ハーランドがシュート。一度は防がれるも、こぼれ球に反応し、押し込んだ。





アウェイのウェストハムは早く追いつきたいところだが、38分シティに追加点。前線でボールを奪うと、ラヤン・チェルキ、ハーランドと渡り、最後の仕上げはタイアニ・ラインデルス。第14節フラム戦以来のゴールを挙げ、チームに勢いをもたらす。後半開始直後、ウェストハムにビッグチャンス。敵陣深くでボールを奪い、フレディ・ポッツがシュートを放つも、GKジャンルイジ・ドンナルンマが立ちはだかる。シティは後半3人を交代。チェルキ、ラインデルス、ニコ・ゴンザレスを下げ、アブドゥコディル・クサノフが右SB、リコ・ルイスとマテウス・ヌネスがMF、サビーニョが右サイドに入った。すると、そのヌネスのスルーパスにサビーニョが反応。中央のルイスと繋いで、最後はハーランドがフィニッシュ。チーム3点目を挙げた。ハーランドはこれが今季19ゴール目、得点ランキングの首位をひた走る。その後はスコア動かず3-0でシティの快勝。後半は若手を起用するなど、充実したゲームとなった。これで暫定首位浮上に。シティ 3-0 ウェストハム5分 ハーランド38分 ラインデルス69分 ハーランド