3年ぶりとなる本場での記念開催となる広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」が、20日に開幕した。2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。

石原―松浦―西岡―田中と4車の西ラインが強力。力を付けた石原が早めでも駆けてしまえば誰にも捲らせない。番手の松浦がゴール前で差し切る。＜7＞＜5＞が大本線だ。渡辺は捲り一発に懸けるか。勢いもらう星野の突っ込み注。

＜1＞西岡拓朗 バンクに入って練習をしてきた成果なのか、西田君にちぎれなかった。松浦君の後ろ。

＜2＞海老根恵太 鈴木君。

＜3＞星野洋輝 中石君は得意な駆け方でなかったので、付いていて余裕はありました。渡辺さんの後ろ。

＜4＞鈴木陸来 自力。

＜5＞石原颯 突っ張るところでそんなに脚を使ってなかったし、結構いいペースで行けた。風がなくて軽くて走りやすかった。自力。

＜6＞田中陽平 前回からフレームを換えて感覚はだいぶ良くなった。中四国へ。

＜7＞松浦悠士 踏んだりやめたりが多くて苦手なレースだった。体の状態自体は悪くない。もう少し柔らかく乗れるように。石原君へ。連係は何度もあります。

＜8＞金子真也 南関へ。

＜9＞渡辺一成 （橋本壮を）楽に出させ過ぎて、バックからの掛かりが凄かったです。自分の苦手としてきた踏み方がようやくできている。自力で。