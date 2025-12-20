[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ-ソシエダ]

　ソシエダMF久保建英が20日、ラ・リーガ第17節レバンテ戦に右ウイングで先発出場し、前半アディショナルタイム1分に開幕節以来となる今季2ゴール目を記録した。左サイドを駆け上がったFWゴンサロ・ゲデスからのクロスに反応し、完璧なヘディングシュートでゴールマウスを射止めた。

　前節終了後にセルヒオ・フランシスコ前監督が退任し、ジョン・アンソテギ暫定監督のもとで再スタートを切っているソシエダ。初陣のコパ・デル・レイ3回戦エルデンセ戦(◯2-1)を経て臨んだラ・リーガ新体制初戦で久保が結果を出した。

　0-0で迎えた前半アディショナルタイム1分、ソシエダは負傷から復帰したFWミケル・オヤルサバルのプレスバックでボールを奪うと、左サイドをG・ゲデスが突破。その間に久保がファーサイドを攻め上がると、ゲデスの右足クロスにジャンピングヘッドで合わせ、完璧なシュートをファーポスト脇に押し込んだ。

　久保はこれが開幕節バレンシア戦(△1-1)以来となる今季2ゴール目。久保は敵地に集まったサポーターに手を合わせるジェスチャーを見せ、不調が続いた今季のチーム状況への謝意を表現した。さらに続けて「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE(頑張っていこう!僕たちは皆さんと共にある)」と記されたTシャツをサポーターに見せ、共闘へのメッセージを伝えた。