久保建英が待望の今季2ゴール目!! サポーターに謝意捧げるヘディング弾、Tシャツでメッセージ「僕たちは共にある」
[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ-ソシエダ]
ソシエダMF久保建英が20日、ラ・リーガ第17節レバンテ戦に右ウイングで先発出場し、前半アディショナルタイム1分に開幕節以来となる今季2ゴール目を記録した。左サイドを駆け上がったFWゴンサロ・ゲデスからのクロスに反応し、完璧なヘディングシュートでゴールマウスを射止めた。
前節終了後にセルヒオ・フランシスコ前監督が退任し、ジョン・アンソテギ暫定監督のもとで再スタートを切っているソシエダ。初陣のコパ・デル・レイ3回戦エルデンセ戦(◯2-1)を経て臨んだラ・リーガ新体制初戦で久保が結果を出した。
0-0で迎えた前半アディショナルタイム1分、ソシエダは負傷から復帰したFWミケル・オヤルサバルのプレスバックでボールを奪うと、左サイドをG・ゲデスが突破。その間に久保がファーサイドを攻め上がると、ゲデスの右足クロスにジャンピングヘッドで合わせ、完璧なシュートをファーポスト脇に押し込んだ。
久保はこれが開幕節バレンシア戦(△1-1)以来となる今季2ゴール目。久保は敵地に集まったサポーターに手を合わせるジェスチャーを見せ、不調が続いた今季のチーム状況への謝意を表現した。さらに続けて「EUSTI IONGO! ZUREKIN GAUDE(頑張っていこう!僕たちは皆さんと共にある)」と記されたTシャツをサポーターに見せ、共闘へのメッセージを伝えた。
日本の至宝が復活の一撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 20, 2025
ゲデスのファーサイドへのクロスを
久保建英がヘディングで決めた!
久保は開幕戦以来の今季2ゴール目!
待ち望んでいたサポーターへ感謝を伝える
ラ・リーガ第17節
レバンテ×レアル・ソシエダ
#DAZN ライブ配信中#ラ・リーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/zb3LYFgwG6