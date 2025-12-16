トッテナムvsリバプール スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](Tottenham Hotspur Stadium)
※26:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 33 ベン・デイビス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
FW 9 リシャルリソン
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
DF 92 Wellity Lucky
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります