【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）

【映像】久保建英、GKの逆を突くヘディングゴール

レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、プロキャリア初のヘディングゴールを挙げた。

日本時間12月21日のレバンテ戦（ラ・リーガ17節）に右ウイングで先発出場した久保は、スコアレスで迎えた前半45＋1分に先制点。速攻から左サイドを抜け出したゴンサロ・ゲデスがインスイングのクロスを挙げると、ファーサイドで反応したのが久保だった。

クロスは相手DFに当たって軌道がずれ難しい状況だったが、フリーだった久保は大ジャンプでしっかり頭で捉える。GKマシュー・ライアンの動きも視野に入れながら、ファーサイドにボールを流し込んだ。

クラブレベルだと初のヘディング弾

歓喜した久保はアウェー・サポーターの元に走っていき、両手を重ねて謝罪パフォーマンス。今シーズンの久保は決定機を決め切れないシーンが目立ってこれがまだ2ゴール目であり（1ゴール目は開幕戦）、ソシエダ自体も勝星に稼げず15位に低迷し、今月14日にはセルヒオ・フランシスコ監督が解任の憂き目に遭っていた。そうした様々な事情もあっての「待たせてごめん」という意味合いだったのかもしれない。

ちなみに、久保はヘディングでの得点がクラブレベルだとプロキャリア初。45得点目にして初めて頭でゴールネットを揺らした。代表レベル（U-15代表からA代表）では通算26ゴールを挙げているが、U-15代表などは公式データが残っていない。

なお、ソシエダは久保をベンチに下げた直後の後半アディショナルタイムにPKで失点。試合はこのまま1−1のドロー決着となった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

