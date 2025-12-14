久保建英がついに決めた！プロ初のヘッド弾炸裂、16試合ぶりの今季２点目→サポーターに異例の謝罪 ソシエダはATの痛恨PK献上で１−１ドロー、“不敗神話”は継続
現地時間12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦した。
ラ・リーガ３連敗中のレアル・ソシエダは、14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任。サンセ（Bチーム）との兼任となったジョン・アンソテギ暫定監督の初戦となった17日のコパ・デル・レイ・ラウンド32は、３部のエルデンセに２−１で勝利した。
そのソシエダは18分、４−３−３の右ウイングで先発した久保が右足でシュートを放つも、DFにブロックされる。
23分には久保のスルーパスからチャンスが訪れたが、故障から復帰したオジャルサバルのシュートは枠を外れる。
迎えた前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに久保が反応。難しい体勢から技ありのヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
日本代表MFは、このプロキャリア初のヘッド弾が開幕節のバレンシア戦以来、16試合ぶりの今季２点目。４か月間得点できなかったからか、チームが不振続きだったからか、アウェーサポーターに向かって手を合わせ、異例の謝罪ポーズをした。
後半に入り、カウンターでチャンスを作っていたソシエダは75分、オジャルサバルが決定機を迎えたが、相手GKライアンの好セーブに阻まれる。
78分には、久保が右から切れ込み、強烈なミドルシュートを放つ。これはライアンの好守に防がれた。
久保とオジャルサバルが90分でベンチに下がったなか、交代で入ったマリエスクレーナが後半アディショナルタイムに痛恨のPKを献上。これデ・ラ・フエンテに決められ、１ー１に追いつかれた。
このまま１−１のドローで終了。それでも、久保がゴールと決めると負けない不敗神話は、22試合（19勝３分）に継続した。
なお、日本代表MFはこの試合のMVPに輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありヘッド弾→謝罪ポーズ
ラ・リーガ３連敗中のレアル・ソシエダは、14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任。サンセ（Bチーム）との兼任となったジョン・アンソテギ暫定監督の初戦となった17日のコパ・デル・レイ・ラウンド32は、３部のエルデンセに２−１で勝利した。
23分には久保のスルーパスからチャンスが訪れたが、故障から復帰したオジャルサバルのシュートは枠を外れる。
迎えた前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに久保が反応。難しい体勢から技ありのヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。
日本代表MFは、このプロキャリア初のヘッド弾が開幕節のバレンシア戦以来、16試合ぶりの今季２点目。４か月間得点できなかったからか、チームが不振続きだったからか、アウェーサポーターに向かって手を合わせ、異例の謝罪ポーズをした。
後半に入り、カウンターでチャンスを作っていたソシエダは75分、オジャルサバルが決定機を迎えたが、相手GKライアンの好セーブに阻まれる。
78分には、久保が右から切れ込み、強烈なミドルシュートを放つ。これはライアンの好守に防がれた。
久保とオジャルサバルが90分でベンチに下がったなか、交代で入ったマリエスクレーナが後半アディショナルタイムに痛恨のPKを献上。これデ・ラ・フエンテに決められ、１ー１に追いつかれた。
このまま１−１のドローで終了。それでも、久保がゴールと決めると負けない不敗神話は、22試合（19勝３分）に継続した。
なお、日本代表MFはこの試合のMVPに輝いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありヘッド弾→謝罪ポーズ