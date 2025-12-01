ブンデスリーガ 25/26 第15節 ウォルフスブルク vs フライブルク 試合結果
ブンデスリーガ 25/26の第15節 ウォルフスブルクとフライブルクの試合が、12月20日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。
ウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ヨハン・マンザンビ（MF）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の5分に試合が動く。フライブルクのフィリップ・トロイ（DF）がゴールを決めてフライブルクが先制。
しかし、13分ウォルフスブルクが同点に追いつく。パトリック・ビマー（FW）のアシストからジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。
フライブルクは後半の頭から選手交代。パトリック・オスターヘッジ（MF）からビンチェンツォ・グリフォ（MF）に交代した。
49分ウォルフスブルクが逆転。ジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。
だが、56分フライブルクのビンチェンツォ・グリフォ（MF）がPKを決めて2-2に追いつく。
67分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・トロイ（DF）からデリー・シェアハント（FW）に交代した。
68分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。ロブロ・マイエル（MF）からマティアス・スバンベリ（MF）に交代した。
その直後の69分ウォルフスブルクが逆転。パトリック・ビマー（FW）のアシストからジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。ジェナン・ペイチノビッチ（FW）はハットトリックを達成。
71分、さらにスコアが動く。フライブルクのウォルフスブルクの選手によるオウンゴールにより3-3に追いつく。
さらに78分フライブルクが逆転。ヨハン・マンザンビ（MF）のアシストからデリー・シェアハント（FW）がゴールを決めて3-4と逆転する。
その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。フライブルクが3-4で勝利した。
なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し90+1分までプレーした。
2025-12-21 01:40:22 更新