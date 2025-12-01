ブンデスリーガ 25/26の第15節 ハンブルガーSVとアイントラハト・フランクフルトの試合が、12月20日23:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはファビオ・バルデ（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。ハンブルガーSVのサンビ・ロコンガ（MF）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

しかし、26分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ナサニエル・ブラウン（DF）のアシストからヒューゴ・ラーション（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。

2025-12-21 01:40:31 更新