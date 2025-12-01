プレミアリーグ 25/26の第17節 マンチェスター・シティーとウェストハムの試合が、12月21日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはジャロッド・ボーウェン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ルーカス・パケタ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。マンチェスター・シティーのアーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに38分マンチェスター・シティーが追加点。アーリング・ハーランド（FW）のアシストからタイアニ・ラインデルス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、ウェストハムが選手交代を行う。オリバー・スカールズ（MF）に代わりエズラ・マイヤーズ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、マンチェスター・シティーは同時に3人を交代。ラヤン・シェルキ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（MF）、タイアニ・ラインデルス（MF）に代わりサビーニョ（MF）、アブドゥコディル・フサノフ（DF）、リコ・ルイス（DF）がピッチに入る。

69分マンチェスター・シティーが追加点。アーリング・ハーランド（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは28分にニコラス・ゴンサレス（MF）に、またウェストハムは41分にジャロッド・ボーウェン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 02:00:22 更新