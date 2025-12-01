プレミアリーグ 25/26の第17節 ウルバーハンプトンとブレントフォードの試合が、12月21日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、デビッド・ウルフ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはキーン・ルイスポッター（FW）、イゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分に試合が動く。ブレントフォードのビタリ・ヤネルト（MF）のアシストからキーン・ルイスポッター（FW）がゴールを決めてブレントフォードが先制。

65分、ブレントフォードが選手交代を行う。マティアス・イエンセン（MF）からミケル・ダムスゴール（FW）に交代した。

65分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。フェル・ロペス（FW）からマテウス・マネ（FW）に交代した。

81分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。キジャナ・ホイバー（DF）からトル・アロコダレ（FW）に交代した。

83分ブレントフォードに貴重な追加点が入る。ミケル・ダムスゴール（FW）のアシストからキーン・ルイスポッター（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もウルバーハンプトンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレントフォードが0-2で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは24分にジョアン・ゴメス（MF）、44分に黄 喜燦（FW）に、またブレントフォードは19分にセップ・ファンデンベルフ（DF）、44分にマイケル・カヨデ（DF）、72分にリコ・ヘンリー（DF）、90分にビタリ・ヤネルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

