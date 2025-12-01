プロ・リーグ 25/26の第19節 デンデルとスタンダールの試合が、12月21日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ブルーニー・シンバ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはキャスパー・ニールセン（MF）、マルコ・イライマハリトラ（MF）、ティモシー・ヌカダ（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。スタンダールのイベ・ハウテキート（DF）がゴールを決めてスタンダールが先制。

ここで前半が終了。0-1とスタンダールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、スタンダールが0-1で勝利した。

なお、デンデルは31分にマルコム・ビルタール（MF）、39分にリュク・マライニセン（DF）、44分にモハメド・ベルテ（MF）、56分にリュック・ドフジュロル（DF）に、またスタンダールは84分にルーカス・ピラード（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

