三笘薫は前節の復帰戦と同じく64分から出場、果敢に仕掛ける。ブライトンは昇格組サンダーランドに勝ち切れず…０−０で４戦未勝利
現地12月20日に開催されたプレミアリーグ第17節で、三笘薫を擁する10位のブライトンが、勝点３差で８位の昇格組サンダーランドとホームで対戦。前節で途中出場し、２か月半ぶりに怪我から復帰した三笘は、再びベンチスタートとなった。
直近３戦未勝利のブライトンは、立ち上がりから相手ゴールを脅かすも、中々先制点を奪えない。41分にはゴール前の右サイドでボールを持ったミンテが、アウトサイドで絶妙なグラウンダーのクロスを供給。触れば１点というような場面だったが、モノにできない。
スコアレスで折り返すと、64分に三笘が満を持してピッチに入る。
１週間前の復帰戦と全く同じ時間に投入された日本代表MFは、積極的にゴール前でパスを受けて仕掛ける。
76分には三笘がペナルティエリア左で、39歳のミルナーからスルーパスを受けると、ダイレクトでの折り返しでカドゥオールの絶好機を創出するも、得点には繋がらない。
結局、最後までゴールを奪えず、０−０でタイムアップ。ブライトンは４戦未勝利となった。年内は残り２戦、いずれも敵地でアーセナル、ウェストハムと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」
直近３戦未勝利のブライトンは、立ち上がりから相手ゴールを脅かすも、中々先制点を奪えない。41分にはゴール前の右サイドでボールを持ったミンテが、アウトサイドで絶妙なグラウンダーのクロスを供給。触れば１点というような場面だったが、モノにできない。
スコアレスで折り返すと、64分に三笘が満を持してピッチに入る。
76分には三笘がペナルティエリア左で、39歳のミルナーからスルーパスを受けると、ダイレクトでの折り返しでカドゥオールの絶好機を創出するも、得点には繋がらない。
結局、最後までゴールを奪えず、０−０でタイムアップ。ブライトンは４戦未勝利となった。年内は残り２戦、いずれも敵地でアーセナル、ウェストハムと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！「城さん、どんどんでかなるやん」