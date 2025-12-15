湘南に続き、U-18日本代表でも山口智監督と師弟関係に。右WB松本果成(湘南)が「狙いを持ってやっている」形から勝ち越しゴール!
[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]
湘南に続き、U-18日本代表でも恩師と師弟関係に。そのDFがチームの狙いとする形から勝ち越し点を叩き出した。DF松本果成(湘南)は3-5-2システムの右ウイングバック(WB)として先発出場。1-1の前半15分、左WB木實快斗(北九州)の左クロスを右足ダイレクトで決めた。
山口智監督も「非常に良いゴールでした」と讃えた一撃。「クロスが上がってくるなっていうのは分かってたんで、いいタイミングで入って、よくちゃんと合わせられたなって感じです。(クロスからWBが決めることは、チームとして)狙いを持ってやっているところなんで、その通りできたなっていうのがあります」と微笑んだ。
その松本は前半、縦への推進力のある動きからクロスを上げ切っていた。「周りとの連動だったり、ボールの引き出しのタイミングっていうのは、前半、結構いいタイミングが多くて、クロスだったりっていうのも上げられたし、個人的にはいいシーンが何個か作れたので良かったかなと思っています」と振り返る。
守備ではU-18スペイン代表の10番の181cmMFウスマン・ディアロ(ドルトムントB)とマッチアップ。強烈な個性と渡り合ってみせた。「日本人と全然違うスピード感っていうか、歩幅だったりっていうのはあったんで、その中でもしっかり相手の前で正対することであったり、むやみに動きすぎないっていうことは意識しながら、相手の前にしっかりポジションを取り続けられたんで、対応できたのかなっていうのはあります」と頷く。
チームは後半13分に退場者を出した後、我慢強い戦い。松本は4-4-1へのシステム変更に伴い、右サイドバックとして相手の攻撃を跳ね返すことを目指した。試合終盤の連続失点によって2-4で敗れたが、松本は「チーム全員一丸となって戦って、内容としては下を向くような内容じゃなかったと思うし、雨の中でも、いいゲームはできたのかなとは思っています」と語った。
松本は流通経済大柏高に所属していた1年前の全国高校サッカー選手権で準優勝。湘南でのプロ1年目のシーズンを山口監督の下で過ごしてきた。恩師は2025年シーズン限りで退任も、U-18日本代表で早くも再会。「ほんとにこういう早いタイミングでしたけど、監督、選手っていう関係でもう1度サッカーできるっていうのは嬉しいですし、その中で智さんも評価して下さっているっていうのを感じられたのは嬉しいことですね」と喜ぶ。
その評価に応えたいという思いは特別。2年後のU-20ワールドカップを目指すチームの中で、自分が誰よりも山口監督のことを知っているという自負もある。「自分が一番知ってるっていうのもありますし、その中で『声を出せよ』っていうことだったり、周りを動かすっていうことはやっぱり求められているので、そういった部分ではもう少しやっていかないといけないなっていうのはありますけど、今日のゲームだったり、前回のゲームではある程度の出来にはなってるのかなというのは自分では思ってます」。この日はスペインに競り負けたが、初戦(◯3-0静岡ユース)の課題を改善する形で内容を向上させている。
山口監督は試合後、「退場しちゃったり、負けちゃったり、点を取られてしまったというとネガティブなところがあるんですけど、とにかくポジティブに行こうと。とにかくポジティブな部分を大事にして、もちろん修正しないといけないところから目をそらすとかそういうことではなくて、そこの積み上げは忘れないで行こうという話はしました」という。SBSカップは、21日のU-18オーストラリア代表戦が最終戦。松本は率先して前向きな姿勢で臨み、勝利に貢献して大会を終える。
(取材・文 吉田太郎)
湘南からの恩師、山口智監督とハイタッチ
