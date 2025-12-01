ブンデスリーガ 25/26の第15節 ケルンとウニオン・ベルリンの試合が、12月20日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはヤクプ・カミニスキ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤン・ティールマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはオリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）、鄭 優営（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、ケルンが選手交代を行う。ラグナル・アヘ（FW）からマリウス・ビュルター（FW）に交代した。

64分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。鄭 優営（MF）からリバン・ブルク（MF）に交代した。

68分、ケルンは同時に2人を交代。トム・クラウス（MF）、ヤン・ティールマン（MF）に代わりデニス・フセインバシッチ（MF）、サイード・エルマラ（MF）がピッチに入る。

72分、ウニオン・ベルリンは同時に3人を交代。オリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）、クリストファー・トリメル（DF）に代わりアンドレイ・イリッチ（FW）、ティム・スカルケ（MF）、ヨシプ・ユラノビッチ（DF）がピッチに入る。

82分にケルンのラブ・ファンデンベルフ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

85分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）からアンドラス・シェーファー（MF）に交代した。

86分、ケルンは同時に2人を交代。ドミニク・ハインツ（DF）、ヤクプ・カミニスキ（MF）に代わりジェンク・オズカジャル（DF）、リントン・マイナ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分、ついに均衡が崩れる。ウニオン・ベルリンのアンドラス・シェーファー（MF）がゴールが生まれウニオン・ベルリンが先制する。

以降は試合は動かず、ウニオン・ベルリンが0-1で勝利した。

なお、ケルンは13分にセバスティアン・セブロンセン（DF）、49分にトム・クラウス（MF）に、またウニオン・ベルリンは40分にクリストファー・トリメル（DF）、80分にアルヨッシャ・ケムレイン（MF）、88分にアンドラス・シェーファー（MF）、90+4分にヨシプ・ユラノビッチ（DF）、90+8分にフレデリク・レノウ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-21 01:30:38 更新