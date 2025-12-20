『らんま1/2』第2期、最終話のノンクレジットエンディング映像公開 来年3月に重大発表
テレビアニメ『らんま1/2』第2期最終話である24話の放送後に、第24話のノンクレジットエンディング映像が公開された。また、2026年3月に重大発表があると発表された。
【場面カット】胸キュン！ほほ笑みかけるあかねと照れる乱馬
第2期のエンディングでは、映像の後半に映るテレビ画面の内容が毎話異なっていた。今回の第24話では、テレビ画面には料理を前に青ざめた表情の乱馬と玄馬、笑顔のあかねが映っている。
さらに、日本テレビでの放送後のサイドテロップや作品公式Xでは、「2026年3月に重大発表！お楽しみに！」という告知も出されている。
また、本作のBlu-ray & DVD BOX Vol.2が発売決定。第2期の全12話を収録し、本編DISC3枚仕様。キャラクターデザイン谷口宏美氏描き下ろし三方背ケースや特製ブックレット映像コンテンツなど、特典の情報も公開。同商品はきょう21日より予約受付も開始された。
そして、26年1月1日より第2期の配信サービスが新たに追加される。公式サイトでは放送・配信情報のページが更新されており、新たに12の見放題配信サービス、9のレンタル配信サービスでも視聴が可能となる。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
