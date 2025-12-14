一連の殺人事件の犯人が、刑事であり、高木（間宮祥太朗）の友人でもあった宇都見（木村昴）だと判明した前回。高木たちが小学生時代にいじめていた瀬戸紫苑（吉田帆乃華／大後寿々花）の復讐という明確な動機があった一方で、まだいくつかの疑問点を残し、かつ他に“真犯人”がいることを匂わせたまま持ち越される。そうして『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）は、12月20日に放送された最終話で、おおむねすべてのピースが繋がることとなった。

参考：間宮祥太朗×新木優子、それぞれの大人像 「人に出会うことでどんどん塗り替えられてきた」

結論から言えば、視聴者――とりわけSNS上に多々見受けられた優秀な考察班による推理の通り、高木たちが出入りしていたバー「イマクニ」の店主である今國（戸塚純貴）と、園子（新木優子）の同僚である東雲（深川麻衣）こそが“真犯人”。彼らは紫苑と同じタクト学園の出身であり、またいじめ被害者でもある。紫苑の死をきっかけに、その復讐のため、そして、いじめを取り巻く社会のシステム自体を変えるために、宇都見を実行犯として一連の殺人を計画したという流れだ。

高木が今國の関与に気付くタクト学園のロゴのくだりも含め、考察とのあまりの合致に拍子抜けするか、正解を事前に導き出していたことに優越感を抱くのか、あるいはまったく別の答えを予想していて呆気にとられるのかは観る側の自由ではあるが、このドラマの（もとい、考察系ドラマを含めあらゆる作品に共通することだが）本質は“答え合わせ”ではなく、そこから見出されるテーマとその表現に他ならない。

その点において、前回の放送時の記事でも触れた通り、妙に気を衒うことを選ばずに純然とした“復讐劇”としての着地点を見出したことは非常に評価に値するポイントだろう。悪い行ないをした者は、たとえ何年過ぎようがその罰を受けなくてはならない。こうした因果応報的な考え方は、それこそ「さるかに合戦」のような昔話などを通して古くから語られてきたことであり、それをこうしてドラマとして現代的な切り口で語り直すといったところか。

興味深いのは、いじめという加虐行為の被害者たちの苦しみを犯罪という些か極端なかたちで描くというオールドファッションな方法論以上に、加害者側である高木の贖罪の姿を終始描きつづけたことにある。過去の行ないを省みて、悔やみ、そして被害者に直接向き合い、単に赦されることを目的とせずに自問自答を重ね、挙句に友人たちは命を奪われ、自分の娘が誹謗中傷を受け、また省みて悔やんで向き合いつづける。

それでも当然のように、加害の事実は消えやしないし、誰も幸せにはならない。だが少なくとも、贖罪しようとする者からその機会を奪うべきではない。昨今やたらとフランクに蔓延る私刑を推奨するようなものの見方も、無関係の人間が誰かの過去の悪事を掘り起こして責め立てることも、もちろん本作で描かれるような復讐も然り。そこから生まれるものは結局、憎しみや悲しみや苦しみといった負の連鎖以外の何ものでもないのである。

同時に、「いじめをなくす」という東雲たちが掲げる目標についても、はたしてそれを実現できることが可能なのか、出しようのない答えを無責任に出さずに、あえて曖昧なまま幕を下ろす。あくまでも、ひたすら「良いこと」と「悪いこと」を“選択すること”、そしてその選択に“責任を持つこと”というかたちで受け手に委ねるのだ。子どもだろうが大人だろうが、流されるようにして選択を放棄した先には、自分が望んでいるものなど決してありはしないと言わんばかりに。

（文＝久保田和馬）