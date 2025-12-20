41歳チアゴ・シウヴァの欧州復帰が決定！ 名門ポルトに“2度目”の加入、契約は今季終了までの半年間
ポルトは21日、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの獲得を発表した。契約期間は今シーズン終了までの半年間で、1年間の延長オプションが付帯している。
現在41歳のT・シウヴァは、これまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセに復帰を果たした。母国ブラジルでの今季は負傷による離脱も経験したが、公式戦46試合に出場。年齢を感じさせないパフォーマンスで健在ぶりをアピールしていた。
しかし、17日にフルミネンセとの契約解除が発表されると、一転して欧州復帰の噂が浮上。ミランやポルトガルのベンフィカなども移籍先に挙げられていたが、名門ポルトへの加入が決まった。
T・シウヴァは2004−05シーズンの後半戦をポルトのBチームで過ごしており、これで“2度目”のポルト加入となる。
