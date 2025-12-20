久保建英が年内最終戦で決めた！４か月ぶりの今季２点目を奪取！珍しいヘッドで先制弾→ソシエダサポーターに謝罪ポーズ
現地12月20日開催のラ・リーガ第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦している。
この年内最終戦で、４−３−３の右ウイングで先発した久保が先制ゴールを奪う。
前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに反応。難しい体勢から、珍しいヘディングシュートをファーサイドにねじ込み、ネットを揺らしてみせた。
日本代表MFはこのヘッド弾が開幕節のバレンシア戦以来、約４か月ぶりの今季２点目。お待たせしたからか、アウェースタンドに向かって手を合わせ、謝罪するポーズを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の技ありヘッド弾→謝罪ポーズ
