「羽織ると軽くてビックリ！」【グローバルワーク】で今人気♡「ダウンアウター」

羽織った瞬間に、その軽さに驚くかも……。今季の【グローバルワーク】で注目を集めているのが、 “サマ見え” 「ダウンアウター」。防寒性に期待できるうえ、シルエットやディテールにもこだわっている優れもの。今、選ばれている理由をチェック！

軽さ × 防寒性にこだわった冬の即戦力ダウン

【グローバルワーク】「エアリュクスダウンフードブルゾン」\9,594（税込・セール価格）

寒い日のお出かけが楽しくなりそうな、軽さと防寒性にこだわったアウターが登場しました。ダウンアウター特有の表面のステッチを少なくすることで、着膨れ防止 × 上品見えが叶いそうな1着。質感やメタルパーツにもこだわり、カジュアルになりすぎないのが魅力です。

大人目線で嬉しいディテール

襟は高めの設定になっており、首まわりの防寒性アップと小顔見えをサポート。フードにはドロストを付けることで、フィット感の調整 × きれいなフードの立ち上がりも望めます。フロントは比翼仕様で、閉めたときにもファスナーが見えずに落ち着いた印象に。その他にも手洗いOK、撥水機能付きと嬉しいポイント満載。実用性もディテールもこだわっていて、人気の理由にも納得です。

上品にもカジュアルにも振れる着回しやすさも◎

大人カジュアルコーデにも、このエアリュクスダウンがもってこい。中にはボーダーラガーシャツを合わせて、白襟をポイントに。ボトムスはストンと落ちる白のロングスカートで、重く見えないバランスに調整。ダウンの裾を少し絞って丸みを出すことで、女性らしい印象もプラスできます。足元は黒ブーツですっきりきれいにまとめるのがポイント。

きれいカラーで楽しむ大人のダウンスタイル

スタッフのHARU＊さんは「羽織ると軽くてビックリしました」とレコメンド。カラーは落ち着いた4色展開で、鮮やかなカラーのトップスを差し色にしてもまた違った雰囲気に。こちらはベージュダウンを主役に、中は赤のタートルネックセーターで顔まわりをグッと華やかに。ボトムスはグレーのワイドパンツを合わせて大人の品を演出。チェック柄ストールやアイウェアの小物を添えれば、こなれ感たっぷりのクリーンカジュアルが完成します。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子