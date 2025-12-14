タカラトミーアーツより、12月上旬に発売されたガチャ「こめラニアン」。こちらは、美味しそうなごはんがポメラニアンになったという設定のミニフィギュアだ。あくまでも、ポメラニアンではなく、ごはん側が変身してしまったというこだわりが面白い。

今回ラインナップされているのは、おむすび、カレー、チャーハン、オムライスの4種類。いずれもこめラニアン本体とは別にお皿も付属しており、その上に乗せる形で飾っておくことができる。見た目もキュートで癒やし効果も高そうなので、机の上などに飾っておくのにもピッタリなアイテムである。

カレー

日本の定番メニューともいえるカレーがポメラニアンになってしまったのが、こちら。まるで布団の中に潜っているような見た目をしつつも、かわいらしさと美味しそうな姿を両立させているところがすごい！ 実際には無臭だが、あのいつもの香りが今にも漂ってきそうだ。

かわいい姿をしたカレー

布団に潜っているかのようだ

しっぽはしっかり飛び出している

角度によってはちょっと変わった盛り付けのカレーに見える！？

絶妙なところは、カレーのごはんとポメラニアンの独特な見た目が見事に融合しているところだろう。顔だけ見ているとかわいらしいワンちゃんだが、ごはんっぽい特徴もしっかりと捉えられている。カレーの部分もジャガイモやにんじんがごろっと入っており、こちらも美味しそうな見た目だ。

一見すると普通のワンちゃんにしか見えない

カレーは具材にもこだわった作りになっている

おむすび

ピクニックなどのお弁当用としてだけではなく、コンビニなどでも売られていることからこちらも日本の定番食のおむすび。それがポメラニアンになったらどうなるのか？ といったことを実現したのがこちら。意外なことに、おむすびとポメラニアンの相性は良かったようで、まったく違和感のない見た目になっている!?

おむすびとしてはやや縦長だ

横から見ると犬っぽいフォルムをしている

おむすびらしく、白と黒のツートンカラーだ

しっぽが目立っている

こちらのおむすびの素晴らしいところは、やはり白いポメラニアンとしての姿と海苔を巻いた美味しそうな見た目が融合しているところだ。また、口元はよく見ると赤い舌をちょろりと出しているなど、キュートな表情になっている。手の部分がしっかり出ているなど、海苔の巻き方も個性的である。

守りたくなるかわいらしさ！

海苔の部分は少し厚めだ

チャーハン

ここまで紹介してきたのは白いごはんが元になったキャラクターたちだったが、チャーハンをポメラニアン化したのがこちら。お椀の中からひょっこりと顔を出しているような姿になっており、こちらもなかなかのかわいらしさである。

日曜の夜に放送されている国民的アニメを彷彿とさせる姿だ

体は結構大きく見える

後ろ姿はほぼチャーハンだ

皿やお椀、レンゲなど小物類もしっかり作られている

単にチャーハンをモチーフにしたというだけではなく、様々な特徴も細かく再現されている。特に目立つのが、頭の上に乗せた白いレンゲだ。チャーハンは米粒感こそないものの、黄色くなるまで炒めたお米と細かい具材が少し見えるなど、こだわった作りになっている。

頭の上にレンゲが乗っかっている

チャーハンは具材も再現されている

オムライス

今回のラインナップの中では、もっともユニークな特徴を持っているのがこちらのオムライスだ。まず、正面から見た姿がお尻を出しているところである。まるで布団の中に潜っているかのように、タマゴの下に頭を突っ込んだようなスタイルだ。

なぜか尻隠さず状態に!?

こんな形のメニューが本当にありそうだ

タマゴにはケチャップがたっぷりかけられている

タマゴ部分は自由に着脱可能だ

このタマゴの部分は実は着脱可能になっている。これを取り外すと、中からオレンジ色をしたキュートなポメラニアンの姿が現れる。よく見ると、口元にはオムライスを食べるためのものか、小さなスプーンがくわえられているところも面白い。

口に銀のスプーンをくわえている

ポメラニアン単体で飾っても良さそうだ

こちらで紹介してきた「こめラニアン」は、12月上旬から発売されている。全部で4種類と比較的集めやすくなっているところも嬉しいポイントである。コンプリートを目指したい人は、見つけたらなくなってしまう前に集めておこう！

(C)T-ARTS