【METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス】 12月21日23時 申込締切 2026年7月 発送予定 価格：35,200円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス（第4形態）＋ブーメランメイス」2次発送分の抽選販売の申込をプレミアムバンダイにて本日12月21日23時まで受け付けている。価格は35,200円。発送は2026年7月の予定。

本商品は「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場したモビルスーツ「ガンダム・バルバトス」第4形態をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。

監督の長井龍雪氏、メカニックデザイナー鷲尾直広氏考案の新規装備に加えて立体化され、ダイキャストを活かしたフレーム部には胴体を中心とした各所に独自構造を搭載している。

劇中でも印象的な太刀やメイスに加え、オリジナル武装のブーメランメイスやマントが付属する。

マントはリバーシブル仕様で、ブーメランメイスは付属の支柱で展示可能となっている。

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。