ドムドム×まいたけのごちそう復活！夜も満たす限定バーガー

ボリュームも美味しさも妥協したくない日に選びたい、ドムドムの冬限定メニューが今年も登場。大胆にまいたけを主役にした“ごちそう感”あふれるバーガーは、ひと口で気分まで満たしてくれます。お肉ときのこの旨みが重なり合う贅沢な味わいは、自分へのご褒美にもぴったり。夜ごはん級の満足感を、気軽に楽しめるのがうれしいポイントです♡

まいたけ200gの圧倒的存在感

価格：単品950円（税込）／セット1,350円（税込）

「今夜はまいたけバーガー」は、雪国まいたけをなんと200g使用。肉厚なまいたけをさっと素揚げすることで、香りの良さとシャキシャキ食感を最大限に引き出しています。

ジューシーなパティと組み合わせることで、バーガーからはみ出すほどのボリューム感に。てりやきソースが全体をまとめ、最後まで飽きずに楽しめる一品です。

※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は単品販売のみ

一緒に楽しみたい限定サイド

価格：3ピース320円（税込）

一部店舗では「まいたけナゲット」も期間限定で登場。サクッとした衣の中に、まいたけの香りとしっかりした旨みが詰まったナゲットは、きのことは思えない満足感。

ヘルシーさと食べ応えを両立した味わいで、バーガーのお供にぴったりです♪

【販売店舗】

全国のドムドムハンバーガー

※一部店舗を除く

※まいたけナゲットは東習志野店、野田運河プラザ館店、イオン海浜幕張店、イオンスタイル赤羽店、東大島店、大泉学園店、小平店、金沢八景店、上溝店、千船駅店、吹田店、深井店、湊川店、姫路広畑店、笹丘店にて販売

今夜のごちそうに選びたい理由

「今夜はお寿司だ！今夜は焼肉だ！」と同じくらい楽しみになる存在を目指して名付けられた「今夜はまいたけバーガー」。※もちろんお昼に食べてもOKです。

復活販売も期間限定のため、気になったら早めのチェックがおすすめ。ドムドムならではの遊び心と満足感で、いつもの食事時間をちょっと特別にしてくれます。