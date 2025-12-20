ニューカッスルvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第17節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 2-2(前半2-0)チェルシー
<得点者>
[ニ]ニック・ボルテマーデ2(4分、20分)
[チ]リース・ジェームズ(49分)、ジョアン・ペドロ(66分)
<警告>
[ニ]ファビアン・シェア(61分)、ヨアン・ウィサ(77分)、ルイス・ホール(86分)
[チ]ロベルト・サンチェス(7分)、アレハンドロ・ガルナチョ(27分)、マロ・グスト(45分)、モイセス・カイセド(70分)、アンドレイ・サントス(82分)、ジョアン・ペドロ(83分)、エンツォ・マレスカ(58分)
観衆:52,226人
