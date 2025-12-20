ハンブルガーSVvsフランクフルト スタメン発表
[12.20 ブンデスリーガ第15節](フォルクスパルクシュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス
DF 2 ウィリアム・ミケルブレンシス
DF 8 ダニエル・エルファドリ
DF 28 ミロ・ミュハイム
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 24 ニコラス・カパルド
FW 11 ランズフォード・ケーニヒスドルファー
FW 14 ライアン・フィリップ
FW 45 ファビオ・バルデ
控え
GK 26 ダニエル・ペレツ
DF 13 ギリェルメ・ラモス
DF 16 ギオルギ・ゴチョレイシュビリ
DF 22 アブバカ・スマオロ
MF 10 イマヌエル・フェライ
MF 18 ベーカリー・ジャッタ
MF 20 ファビオ・ビエイラ
MF 23 ヨナス・メファート
FW 29 エミル・サヒティ
監督
Merlin Polzin
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 18 マフムード・ダフード
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
FW 7 アンスガー・クナウフ
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 41 F. Doumbia
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 42 ジャン・ウズン
MF 45 M. Dills
FW 32 ジェシック・エンガンカム
FW 53 A. Staff
監督
ディノ・トップメラー
