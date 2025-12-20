名古屋FW木村勇大が結婚「一流の家事マスターになりたいです!」
名古屋グランパスは20日、FW木村勇大(24)が入籍したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、お相手は一般の方で氏名などは非公表。11月吉日に入籍したと伝えている。
木村は「このたび入籍しました。今まで以上に責任と自覚を持って日々サッカーに取り組んでいきたいと思います」と報告している。
「サッカーはもちろん、今まで苦手で苦手で仕方なかった家事も頑張り、一流の家事マスターになりたいです!今年味わった悔しさを吹き飛ばすような来シーズンにできるよう日常生活から進化していきます!これからも皆さまの熱い熱い声援、手厚いサポートのほどよろしくお願いします!」
