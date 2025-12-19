名言てんこ盛りだ−。TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の最終回放送から6日が経った20日、TBS公式ユーチューブチャンネルが「【御礼】3カ月間応援ありがとうございました！日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』【TBS】」というタイトルの動画を公開した。

佐藤浩市演じる山王耕造が「先生、夢あんの？ 夢はあんのか」と問いかけるシーンで始まり、「絶対に俺を裏切るな」「承知しました」など、これでもかと名言、名セリフが続く2分弱の動画。玉置浩二の主題歌「ファンファーレ」が流れ、字幕ですべての競馬関係者、ファンに対し、心からの感謝を伝える動画となっている。

動画のコメント欄にはドラマを楽しんだ視聴者から「2025年最高のドラマでした」「ドロドロしない、暗くない、悪人いない、全員ハッピーエンド、最高のドラマだ！！！」「ドラマが良すぎてファンファーレ流れるだけで涙出る」「ドラマ完結の礼だけじゃなくもうすぐ始まる有馬のプロモーションになってるの粋だね」「終わってなお、泣かせるんじゃないよ」「最高の約3カ月でした」と温かいメッセージ、感謝のメッセージが寄せられている。