ロックシンガーの矢沢永吉（７６）が２０日、神奈川県横浜市の・ぴあアリーナＭＭで全国ツアー「Ｄｏ Ｉｔ！ ＹＡＺＡＷＡ ２０２５」の最終公演を開催した。

同ツアーはソロデビュー５０周年を記念したもので、６都市１５公演で約３０万人を動員した。千秋楽となるこの日は、９月にリリースした最新アルバム「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」の収録曲「あれから１０年」「真実」や代表曲「止まらないＨａ〜Ｈａ」など全２０曲を歌唱。１万人のファンを熱狂させた。

５０周年記念ツアーの千秋楽を迎えた矢沢は「正直言いまして、僕こんなに長く歌えるとは本当に思ってなかったですね」と吐露した。「３０歳くらいの時に『５０歳まで歌えてたら最高』とよく言ってましたね」と振り返ると「そしたらあれよと５０歳すぎて、６０歳すぎて、もう７６です」とにっこり。「本当にありがとうございます」と支え続けるファンに感謝を告げた。

記念すべき２０２５年も残すところ１０日あまり。「今年の１年はすごく早かったね。なにしろ１月明けて、気づいたら１２月だよ」と笑いを誘うと「最近はいろんなことを思いますね。２０代、３０代、４０代。一つハッキリしてるのは、こうやってまだライブをやれる、やりたい、やり続ける。そんな感じかな」と晴れやかに宣言。「それが今、一番幸せを感じています」と語りかけた。