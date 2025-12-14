忙しい毎日、しっかり眠ったはずなのに疲れが抜けない。そんな感覚に心当たりはありませんか？冷えやコリを抱えたまま眠る夜は、からだが本当の意味で休めていないサインかもしれません。下着通販ショップ「インナー通販エルドシック」から誕生した『ON:NE（温寝）』は、眠っているあいだに“温めて、ゆるめて、ととのえる”ことを目指した新発想のリカバリーインナー。毎晩の睡眠時間を自分をいたわる時間へと変えます♪

グラフェン生地で包む、やさしい温もり



ON:NEの最大の特長は、話題の高機能素材「グラフェン」を使用した生地設計。からだから放出される熱を効率よく伝え、遠赤外線効果を輻射することで、じんわりとした温かさが持続します。

薄手でゴワつきにくく、寝返りを妨げないのも嬉しいポイント。厚着をしなくても、一枚で“ふんわりあったか”を叶える設計です。

ON:NE×ノンワイヤーで眠りを変える。温寝リカバリー磁気ブラ新登場

磁気の力で眠るあいだもリカバリー



ブラとショーツにはネオジム磁石を要所に配置（※）。肩甲骨まわり、両肩、腰や仙骨周辺など、ツボを意識した位置に設計されています。

眠っているあいだもからだをやさしくいたわる感覚で、リラックスタイムをサポート。締めつけ感のないノンワイヤー仕様だから、就寝時でもストレスフリーに着用できます。

昼も夜も使える24時間インナー



ON:NEはナイト専用にとどまらず、在宅ワークや休日のリラックスタイムにも活躍。

アウターに響きにくいシンプルなラインと、ブラック・エクリュの落ち着いたカラー展開で、日中も自然に取り入れられます。

ブラは6,980円（税込）、ショーツは4,980円（税込）と、毎日続けやすい価格帯も魅力。24時間、自分のからだをいたわる習慣づくりに寄り添います。

眠る時間を、自分を大切にする時間へ



ON:NE（温寝）は、「よく眠れた朝の自分を少し好きになる」ためのリカバリーインナー。冷えや疲れを我慢するのではなく、着て眠るだけでからだを労わる新習慣を提案します。

ノンワイヤーのやさしさと、温もりに包まれる安心感。毎晩の眠りが変わることで、明日の自分にも小さな自信が生まれるはず♡忙しい女性こそ、まずは眠りから整えてみませんか。