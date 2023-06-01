１９日、点火に成功したロータリーエンジン「Ｒ０５Ｅ」試作機。（ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン12月20日】中国黒竜江省の自動車部品メーカー、ハルビン東安汽車動力は19日、ロータリーエンジン「R05E」試作機の初点火に成功した。ドローンなどへの活用が想定されており、都市型空中交通や物流など幅広い用途が見込まれる。2027年の量産を計画している。

１９日、「Ｒ０５Ｅ」試作機の点火スイッチを押すハルビン東安汽車動力の趙興天（ちょう・こうてん）副総経理（右）。（ハルビン＝新華社記者／王松）

１９日、「Ｒ０５Ｅ」試作機に使われている部品の一部。（ハルビン＝新華社記者／王松）

